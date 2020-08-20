شكرا لقرائتكم خبر عن شاب يمني فقير وجد عشرة مليون ريال في الشارع العام... شاهد ماذا حدث بعدها!!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعاد الشاب سفيان عبد الكريم احمد ردمان من عزلة الأهمول قرية القحاطن مبلغاً قدرة عشرة مليون ريال يمني لصاحبها. . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed و بالصدفه عثر على المبلغ اثناء مروره بدراجته الناريه في طريق الثلث بعزلة بني احمد يومنا يوم الأربعاء الموافق ١٩ أغسطس وسفيان شاب فقير لايمتلك سوى دراجه ناريه رغم ظروفه الصعبه لم يكن طامعا ولم يفكر بإخفاء المبلغ ومصادرته لصالحه وجسد اروع صور الوفاء والأمانه فبعد العثور على المبلغ فورا اعلن سفيان للناس بان على من فقد مبلع الحضور لإستلامه من الاستاذ - حمود علي عبده المنبري وبعد وقت قصير وصل صاحب المبلغ وتم التاكد منه واعادة المبلغ له وسط اعجاب ودهشة الحاضرين بوفاء الشاب سفيان

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