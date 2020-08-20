شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: مقتل محمد الحوثي والمليشيات الحوثية تنهار عسكرياً... صور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تلقت جماعة الحوثيين ضربة صادمة بعد مصرع محمد الحوثي في مأرب. . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed وقتل نائب قائد محور المحجزة في صفوف جماعة الحوثيين بمعارك في مارب. ويدعى محمد امير الحوثي من ابناء الاشمور محافظة عمران شمال البلاد.

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