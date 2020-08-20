شكرا لقرائتكم خبر عن هذا هو الوزير الذي خان مشروع الشرعية اليمنية .. ومصادر مقربة من الرئاسة تطالب بمحاكمته عسكرياً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا الصحفي سيف الحاضري، رئيس مجلس مؤسسة الشموع للصحافة والطباعة والنشر، والمدعوم من نائب رئيس الجمهورية الفريق علي محسن الأحمر، إلى محاكمة وزير الاتصالات محاكمة عسكرية. ووجه الحاضري للوزير لطفي باشريف اتهاماً صريحاً بخذلانه لجيش الشرعية. وسبق ونشرت وسائل إعلامية مختلفة تقارير وأخبار تكشف تواطئه مع الحوثيين، ورفضه نقل شركات الاتصالات وبياناتها من يد الحوثيين. . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed Advertisements ورصد محرر يمن دايركت تغريدة الحاضري التي جاءت كما يلي: ‏- «وزير الإتصالات المدعو لطفي باشريف .. يتوجب تقديمة لمحاكمة عسكرية. هذا الوزير في واقع الأمر خان مسؤوليتة الوطنية .. لا اقول أنا ذلك بل يقول ذلك كل جندي وضابط وقائد عسكري ومسؤول يتواجد على أرض الوطن. الإتصالات تعتبر من أولويات ادوات الحرب .. تركها للمليشيات تستخدمها ضد الجيش والمقاوم».

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