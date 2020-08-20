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عدن - ياسمين التهامي - خيانة كبرى.. أركان حرب قوات الشرعية يقصم ظهر التحالف ويعلن انضمامه للحوثيين.(صورة).

وصل مساء امس الأربعاء قائد عسكري كبير في قوات الشرعية إلى صنعاء قادما من الحدود السعودية برفقة عدد من المقاتلين بالحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية.

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وأفاد القيادي البارز في جماعة الحوثي محمد البخيتي في منشور له على صفحته الرسمية فيس بوك ” استقبلت اليوم العقيد علي مجرش اركان حرب اللواء السادس والعقيد علي الجماعي قائد كتيبة الشرطة مع 12 جندي.

واضاف ” طلبت القوات السعودية من العقيد مجرش تسليم عدد من افراده وعندما رفض استدعته وحاولت اعتقاله إلا أنه اشتبك معهم وجرح ضابط سعودي وتمكن من الإنسحاب مع رفاقه الذين وقفوا إلى جانبه.