شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً : الجيش اليمني يزف البشرى ويعلن اقتراب نهاية الانقلاب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز أن الشعب اليمني على موعد مع النصر المبين ودحر وإنهاء الانقلاب السلالي الكهنوتي المدعوم إيرانيا، الذي سيحققه أبطال الجيش الوطني في كل الجبهات.

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جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء مدير عام دائرة التوجيه المعنوي العميد ركن أحمد الأشول وقيادة ومنتسبي الدائرة.

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وأوضح رئيس هيئة الأركان العامة أن الجيش الوطني في تماسك قوي خلف القيادة السياسية والعسكرية بقيادة المشير ركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤكدا أن الجيش صمام أمان للوطن وماض إلى الأمام من أجل تحقيق الأمن والاستقرار.

شاكراً أبطال الجيش الوطني على ما يقدمونه من تضحيات وبطولات خالدة في مختلف ميادين الشرف والبطولة.

وثمن رئيس هيئة الأركان العامة الدعم والإسناد المستمر الذي تقدمه قيادة التحالف العربي للجيش الوطني والشعب اليمني وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، التي ليس لها هدف سوى أمن واستقرار الوطن.

وأشار الفريق بن عزيز إلى الدور المحوري والتاريخي الذي تقوم به كافة القبائل اليمنية المساندة للجيش الوطني في سبيل الدفاع عن الثورة والجمهورية والثوابت الوطنية ضد مليشيا التمرد والانقلاب الكهنوتية.

وقال رئيس هيئة الأركان العامة أن أبطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية الباسلة ومعهم رجال القبائل المساندة للجيش الوطني ماضون وعازمون إلى تحرير كامل تراب الوطن من مليشيا الموت والهلاك الإمامية، التي أصبحت اليوم تعيش لحظاتها الأخيرة، نتيجة الضربات القاسية والأليمة التي تلقتها وتكبدتها خلال الفترة الماضية.