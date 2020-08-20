شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل على "قناة المسيرة" عبدالملك الحوثي يكشف عن حدث عسكري مفاجئ للعالم وصادم للتحالف.. إليكم التفاصيل.! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصف زعيم حركة انصار الله في اليمن ( الحوثيين ) عبدالملك الحوثي , معركة قواته ضد عناصر القاعدة وداعش في منطقة قيفة بمحافظة البيضاء وسط البلاد بالمعركة المهمة والحساسة , مشيدا بانتصار قواته على التنظيمين .

وقال الحوثي في كلمة متلفزة بمناسبة العام الهجري الجديد , ان ” داعش والقاعدة” حولوا قيفة ويكلا بالبيضاء نقطة أساسية للانطلاق نحو مناطق مجاورة بدعم واضح من التحالف .

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واضاف القاعدة وداعش عملت على على استغلال الدعم من التحالف لتثبيت تواجدهم في قيفة و يكلا للتقدم باتجاه بقية محافظة البيضاء، ومحافظات ذمار وصنعاء

مؤكدا ان بعض أمراء “القاعدة وداعش” قتلوا في العملية العسكرية الأخيرة في البيضاء.

ولفت ان الطائرات والقنابل الاميريكية حضرت لمساعدة الجماعات التكفيرية التي لطالما ادعت أمريكا محاربتهم.

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وهاجم زعيم حركة انصار الله ( الحوثيين ) تطبيع بعض الأنظمة العربية مع إسرئيل

وقال عبدالملك الحوثي في كلمة له ، الخميس ، ان النظام السعودي والإماراتي والبحريني ليسوا أهل سلام، وقال انهم يرتكبون الاجرام بحق امتهم .

وطالبهم بالسلام مع ابناء امتهم بدلا من الاندفاع للسلام مع الصهاينة .

واضاف ان العلاقات والتحالف بين الإمارات وإسرائيل ليس ليس جديدًا، فهو قائم بمشاركة السعودية وآل خليفة في البحرين والقادة العسكريين في السودان .

وتابع ” المتغير اليوم هو تحويل العلاقات بين بعض الأنظمة العربية وكيان العدو إلى شكل رسمي والسعي إلى توسيعها بشكل أكبر ” .

وذكر ان من يدخل في روابط مع العدو الاسرائيلي سيكون شريكًا له في ظلمه وفساده ومؤامراته ضد أبناء الأمة

واكد ان الأدوار الصهيونية في المنطقة تخريبية وهم حاقدون على الأمة الإسلامية بكل ما للكلمة من معنى.

واشار الى ان أمريكا وإسرائيل تستغل المطبعين، وهم في موقع الخاسر لا في موقع الذي يحقق مكاسب من هذه الاتفاقات

وقال الحوثي ” من يتقبل التعاون مع العدو الإسرائيلي فهو متنكر لكل المبادئ الإسلامية ” .

واضاف ” الموالون لإسرائيل يقدمون صورة مشوهة عن الشعب الفلسطيني ومقاومته ومجاهديه الأبطال كما تفعل الأنظمة السعودية والإماراتية والبحرينية وحكم العسكر بالسودان ” .