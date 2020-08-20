شاهد : مشهد اشتباكات عنيفة من مسافة قريبة وهروب الحوثيون من متارسهم في جبهة الحازمية بالبيضاء (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - نشرت عناصر من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مقطع فيديو لاشتباكات مباشرة من مسافة قريبة بين الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية وجماعة الحوثي. ويظهر الفيديو هروب عناصر الحوثيون والضربات القوية من عناصر الجيش الوطني على متارس الحوثيين. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: هل تذكرون الفنانة ’’سمية الخشاب‘‘ شاهدو ظهورها الجديد باطلالة بحرية ابهرت المتابعين .. صورة مذيعة MBC “لجين عمران“ ترد على متابعة لها تمنت لو أنها كانت في تفجير بيروت نجل الرئيس الأسبق علي سالم البيض يرفع الرأية البيضاء ويعلنها بكل صراحة ... الزبيدي ضحك على الجنوبيين وطعنهم في ظهورهم وحقق مكاسب شخصية كويتي جاء لمنزل والد طليقته .. طرق الباب ففتحت له وهذا ما فعله بها! شاهد : السعودية العنود العيسى ترد على حبيبها وعشيقها بتسجيل صوتي .. بعد فضحها ونشر صورها بأوضاع مخلة! (صور وتفاصيل) Advertisements شاهد : ظاهرة غريبة ونادرة تجتاح السعودية..والسلطات تطلق تحذير عاجل شديد اللهجة إلى المواطنين والوافدين في المملكة (فيديو) أحلام تخرج عن صمتها وتعلق على تورط شركة شهيرة تتعامل معها في قضية غسيل الأموال بالكويت شاهد : ابنة الفنانة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان شفاف (فيديو) ’’هيون الغماس‘‘ توقع في الخطاء وتنشر صورة زوجة ابنها اثناء عرسه وهذا ما حصل بعدها شاهد : الفنانة هنا الزاهد تداعب الكلاب وتشعل انستجرام بفيديو رفقة شقيقتها في المسرحية || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد وتشهد محافظة البيضاء ومأرب والجوف معارك عنيفة بين الجيش الوطني الحوثيون بمختلف أنواع الأسلحة في محاولة حوثية لتحقيق أي تقدم على الأرض. وأسفرت المعارك عن مصرع وإصابة عشرات الحوثيين في البيضاء ومأرب.

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