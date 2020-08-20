شكرا لمتابعة خبر عن قيادي حوثي بارز : يعلن انشقاق أركان حرب اللواء السادس وقائد كتيبة الشرطة في الجيش الوطني وانضمامهم إلى الحوثيون (أسماء) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن القيادي الحوثي محمد ناصر البخيتي محافظ محافظة ذمار المعين من الحوثيون انشقاق أركان حرب اللواء السادس في الجيش الوطني العقيد علي مجرش. ونشر البخيتي تغريدة على حسابه بتويتر قال فيها إن العقيد علي مجرش أركان حرب اللواء السادس والعقيد علي الجماعي قائد كتيبة الشرطة وصلوا صنعاء مع 12 جندي. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: هل تذكرون الفنانة ’’سمية الخشاب‘‘ شاهدو ظهورها الجديد باطلالة بحرية ابهرت المتابعين .. صورة مذيعة MBC “لجين عمران“ ترد على متابعة لها تمنت لو أنها كانت في تفجير بيروت نجل الرئيس الأسبق علي سالم البيض يرفع الرأية البيضاء ويعلنها بكل صراحة ... الزبيدي ضحك على الجنوبيين وطعنهم في ظهورهم وحقق مكاسب شخصية كويتي جاء لمنزل والد طليقته .. طرق الباب ففتحت له وهذا ما فعله بها! شاهد : السعودية العنود العيسى ترد على حبيبها وعشيقها بتسجيل صوتي .. بعد فضحها ونشر صورها بأوضاع مخلة! (صور وتفاصيل) Advertisements شاهد : ظاهرة غريبة ونادرة تجتاح السعودية..والسلطات تطلق تحذير عاجل شديد اللهجة إلى المواطنين والوافدين في المملكة (فيديو) أحلام تخرج عن صمتها وتعلق على تورط شركة شهيرة تتعامل معها في قضية غسيل الأموال بالكويت شاهد : ابنة الفنانة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان شفاف (فيديو) ’’هيون الغماس‘‘ توقع في الخطاء وتنشر صورة زوجة ابنها اثناء عرسه وهذا ما حصل بعدها شاهد : الفنانة هنا الزاهد تداعب الكلاب وتشعل انستجرام بفيديو رفقة شقيقتها في المسرحية || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد وادعى البخيتي أن مجرش جرح ضابط سعودي وهرب مع جنوده ليصلوا صنعاء معلنين انشقاقهم عن الجيش الوطني والانضمام لجماعة الحوثي. ولم يصدر أي تعليق من الجيش الوطني على مدى صحة الخبر أو نفيه.

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