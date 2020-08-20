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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : مصادر قبلية بمأرب تحسم الشكوك وتكشف حقيقة دخول الحوثيين عاصمة مأرب !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements مصادر قبلية مطلعة بمأرب حقيقة ما تداولته بعض مواقع التواصلوالمواقع الاخبارية من تسريبات حول تمكن الحوثيين من دخول عاصمة محافظة مأرب . ونفت المصادر في تصريحات خاصة ما تردد عن دخول طلائع الحوثيين عاصمة مأرب مشيرة الى أن معارك عنيفة تجرى الان في الجبهات الجنوبية والشمالية والغربية لمأرب . . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed ولفتت الى أن القبائل أسرت 40 عنصر من مليشيات الحوثي وتمكنت من قتل العديد من مقاتلي الميلشيا .

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