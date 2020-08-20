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عدن - ياسمين التهامي - أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الاجنبية في صنعاء وعدن وحضرموت، اليوم الخميس، الموافق 20-8-2020 !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements الصرف في صنعاء شراء: الدولار الأمريكي: 602 الريال السعودي: 158 الدرهم الإماراتي: 185 الدينار الكويتي: 1770 الدينار الأردني: 760 الجنية المصري: 30 اليورو: 660 الجنية الإسترليني: 725 بيع: الدولار الأمريكي: 603 الريال السعودي: 159 الدرهم الإماراتي: 165,5 الريال العماني: 1600 الدينار الكويتي: 1900 الدينار الأردني: 880 الجنية المصري: 37 اليورو: 710 الجنية الإسترليني: 785 ………… سعر الصرف في عدن شراء: الدولار الأمريكي: 784 الريال السعودي: 206 الدرهم الإماراتي: 209 بيع: الدولار الأمريكي: 788 الريال السعودي: 207 الدرهم الإماراتي: 210

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