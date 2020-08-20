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عدن - ياسمين التهامي - أول مدينة يمنية تعلن احتشاد الملايين خلال 24 ساعة القادمة للتعبير عن موقفهم الحاسم تجاه تطبيع الامارات مع إسرائيل .. ( أسم المدينة والمكان )

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements قوى الحراك الجنوبي كافة المواطنين في العاصمة السياسية المؤقتة "عدن"الى المشاركة في مظاهرة شعبية حاشدة غدا للتعبير عن تأييد ودعم الشعب اليمني للشعب الفلسطيني ورفضه للتطبيع مع الكيان الصهيوني . وحددت قوى الحراك مكان التجمع في منطقة فرزة الهاشمي الساعة 9 صباحا حيث سيتم الانطلاق منها في مسيرة شعبية حاشدة .

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