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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الآن : صدور توجيهات عاجلة لقادة معسكرات الجيش في ثلاث محافظات جنوبية بالحيطة والحذر تحسبا لضربات جوية إماراتية وشيكة !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements مصادر خاصة عن صدور توجيهات لقادة معسكرات الجيش في شبوة وأبين وسيئون بأخذ كامل الحيطة والحذر تحسبا لأي اعتداء محتمل من الطيران الإماراتي الذي يحلق منذ ساعات فوق تلك المناطق. وشنت طائرات عسكرية إماراتية في السابق غارات جوية استهدفت مواقع للجيش الوطني سواء في عدن أو مأرب وهو ما تسبب في استشهاد واصابة مئات الجنود.

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