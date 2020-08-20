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عدن - ياسمين التهامي - عاجل... مصرع نجل شيخ مشايخ المناطق الوسطى في مأرب !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements العقيد عبدالحميد نصر الشاهري مصرعه في أطراف مأرب شرق البلاد. ويعد الشاهري هو نجل مايسمى الشيخ نصر الشاهري الذي تم تعيينه. وتم تعيينه من قبل عبدالملك الحوثي شيخ مشايخ المناطق الوسطى. ويعود هو أيضاً إبن أخ وكيل محافظة إب عبدالحميد الشاهري.

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