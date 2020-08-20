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عدن - ياسمين التهامي - شاهد الخائن الذي كسر ظهر الشرعية وسلم مواقعه لمشرف الحوثي في مأرب واعلن انضمامه اليهم !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت جماعة الحوثيين انشقاق قائد عسكري ميداني من القوات الحكومية في محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن). وقالت وسائل إعلام تابعة للجماعة، إن حسين مبخوت الثابتي، قائد ميداني في جبهة العبدية بمأرب، أعلن عن انشقاقه عن القوات الحكومية والانضمام إلى قوات الحوثيين. وأشارت إلى أن الثابتي قام بتسليم موقعه العسكري بكامل عتاده العسكري لمشرف الحوثيين في منطقة الحجلة بمديرية العبدية أبو مرسل الثابتي. ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من القوات الحكومية على هذا الإعلان. وتشهد جبهات مأرب تصعيداً عسكرياً مستمراً منذ نحو خمسة أشهر حيث يكثف الحوثيين هجماتهم على مأرب بهدف السيطرة على المحافظة النفطية.

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