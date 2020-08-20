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عدن - ياسمين التهامي - بسخرية عالية ... الصحفي فتحي بن لزرق مخاطبا الإنتقالي الجنوبي ..هل ستكون دولتكم في ذمار ؟

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements الصحفي اليمني فتحي بن لزرق حول أعمال البسط التي تطال العاصمة عدن. وقال فتحي بن لزرق في تغريدة له عبر موقع تويتر رصدها محرر الخط الساخن: ‏وفق المنطق العام.حتى الانفصال يحتاج له دولة. و أضاف:ان تعلن دولة مستقلة فأنت تحتاج لارض تنشئ عليها دولتك وهؤلاء نهبوا كل شيء. البر والبحر . نهبوا مخططات الحدائق والمساحات العامة والمستشفيات والمراكز الصحية والوزارات. و أختم تغريدته بأسئلة :إذا اين سيقيمون دولتهم..؟ هذه اسئلة بديهية؟ هل ستكون دولة في ذمار ؟

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