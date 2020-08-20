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عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالوثائق .. فضيحة جديدة لرئيس هيئة الأركان العامة في مارب وهذه تفاصيلها ( وثيقة )

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ا يتم تحشيد أبناء القبائل في مأرب إلى الجبهات وتشييع العشرات منهم يوميا،تواصل القيادات العسكرية، إرسال أبناءها للدراسة في الخارج. بحسب وثيقة صادرة عن هيئة الأركان العامة وتحمل رسالة من رئيس الهيئة صغير بن عزيز إلى القائد العام لقوات البحرين خليفة بن حمد ال خليفة، طلب بن عزيز تأهيل نجله فارس وفهد محمد ناجي الشايف، في كلية القيادة والأركان العامة. ويطلب بن عزيز بحسب وثيقة أخرى، مرسلة منه إلى الملحق العسكري في السفارة اليمنية في المنامة ، إدراج نجله، ونجل الشيخ محمد الشايف، في منح من خارج الحصة المقررة لليمن. وأثارت هذه الوثائق سخط الناشطين الذين عبروا عن استياءهم من تصرفات الشرعية، والمحسوبية التي تنخرها، واستغلال القيادات مناصبها، للإثراء الخاص،بينما يتم الزج بأبناء القبائل في الجبهات

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