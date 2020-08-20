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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: الحوثيون يحذرون من "انهيار وشيك" ويدعون إلى تدخل عاجل (تفاصيل)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements مصلحة الدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، من أن الكتل الصخرية المطلة على مدينة الطويلة بمحافظة المحويت (شمال غرب اليمن) توشك على السقوط وتشكل تهديداً خطيراً على أرواح السكان والممتلكات العامة. وأوضحت المصلحة أن الصخور العملاقة التي تتكئ على حافة قمة جبل شمان الذي يتربع على مدينة الطويلة وبجانبه عدة حصون هي الطويلة الأثري، شمسان ، حجر السيد، القرانع، المنقر. وأكدت المصلحة أن الوضع يستدعي سرعة التدخل والاستجابة من قبل المعنيين بالمحافظة والوزارات والهيئات المعنية والمنظمات الإنسانية واتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية العاجلة لتلافي وقوع أي انهيار صخري محتمل, ومنع تكرار الكارثة المأساوية جراء الانهيار الصخري في قرية الظفير بمديرية بني مطر محافظة صنعاء في ديسمبر 2005م.

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