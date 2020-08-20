شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : أصابة الفنان السعودي "محمد عبدة" قبل قليل بهذا المرض الصادم ونجلة يبكي بحرقة ويتوسل لجمهورة الدعاء .. شـاهـد (صورة مؤلمة) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - كشف عبدالرحمن عبده نجل الفنان السعودي محمد عبده، عن إصابة بالاكتئاب بسبب تواجده داخل منزله طوال فترة منع التجول، لظروف فيروس كورونا .

وطالب عبدالرحمن، جمهور والده بإرسال رسائل مفرحة له أثناء ظهوره في لايف من المقرر أن يظهر فيه اليوم، لكي تخرجه من حالة الاكتئاب.

وقال عبر حسابه على "تويتر" :" اللي يسأل عن بابا محمد.. هذه أطول فترة في حياته يقعد فيها في بلد، وعنده اكتئابخفيف.. عشان كذا بكره (اليوم) على اللايف ارسلوا رسائل تفرحه".

وتفاعل عدد كبير من محبي الفنان محمد عبده، مع نجله، لكنهم أبدوا أيضًا تخوفهم من وضعه الصحي، ومن مرحلة الاكتئاب التي يمر بها، خصوصًا وأنه سبق وأن مر بمرحلة مشابهة خلال مروره بوعكه صحية أجبرته على ملازمة الفراش لأكثر من شهر في فرنسا، وابتعد فترة عن الساحة الفنية، وهو ما قد يؤثر عليه حاليًا خصوصًا وأنه في العقد الثامن من العمر.

Advertisements