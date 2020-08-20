شكرا لبحثكم عن خبر صورة من المكان الذي لم تصله الكيمراء .. المنفذ الوحيد للمسافرين الذي يربط بين مديريتين بمحافظة واحدة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - حصل موقع "يمن فويس" الاخباري على صورة حصرية من المنفذ الوحيد الذي يربط مديريتين والطريق الوميد الصعب الذي يسلكة السكان . ويظهر في الصورة منطقة الجبهة ومنها الطريق الرابط بين مديرية قعطبة ودمت بمحافظة الضالع بين منطقة مريس ودمت وفي قرية الجبهة تحديداً .

Advertisements ويظهر في الصورة الحمير الذي تستخدم لنقل القات و ادوات المسافرين وتستقبلهم سيارات في هذه المنطقة للوصول والمغادرة . ويتعذب المسافرين كثيراً في التنقل حتى ان عرسان تم زفهم من هذه الطريق الدي تسبب بقطع الطريق العام مليشيا الحوثي بتفجير الجسور الذي تربط دمت بقعطبة.

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