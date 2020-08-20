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صورة لطفل يمني زجت به المليشيا الحوثية في أحد الجبهات تشعل مواقع التواصل

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يزيد بن سلمان - شبوة - صورة لطفل يمني زجت به المليشيا الحوثية في أحد الجبهات تشعل مواقع التواصل

نشر نشطاء يمنيون مهتمون بحقوق الطفل صورة لطفل يمني على متن طقم حوثي وهو اشعث اغبر قيل ان الحوثيين زجوا به في احد الجبهات .

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ويظهر في الصورة الطفل وعليه شاش في ساقة و واصبعه في فمه يرضعها وتم التعليق عليه مشعلاً وسائل التواصل واستنكروا بقوة استخدام المليشيا للاطفال .

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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