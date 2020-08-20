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يزيد بن سلمان - شبوة - صورة لطفل يمني زجت به المليشيا الحوثية في أحد الجبهات تشعل مواقع التواصل

نشر نشطاء يمنيون مهتمون بحقوق الطفل صورة لطفل يمني على متن طقم حوثي وهو اشعث اغبر قيل ان الحوثيين زجوا به في احد الجبهات .

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ويظهر في الصورة الطفل وعليه شاش في ساقة و واصبعه في فمه يرضعها وتم التعليق عليه مشعلاً وسائل التواصل واستنكروا بقوة استخدام المليشيا للاطفال .