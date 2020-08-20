شكرا لبحثكم عن خبر القبض على 3 من أخطر عناصر الحوثيين داخل مدينة مأرب وإفشال مخطط كبير والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وأشارت الى أن القادة الحوثيين كانو بصحبة زينبيات، يدعون بأنهن عوائل، وقاموا بتغيير هوياتهم ببطائق شخصية وعائلية مزورة للتمويه.

وبحسب مصادر أمنيه، فقد تم إلقاء القبض عليهم بعد وصولهم إلى مدينة ‎مأرب بساعات.

وذكرت المصادر ان الاجهزة الأمنية كانت ترصد تحرك القيادات الحوثية من اللقاء الأخير الذي جمعهم برئيس الاستخبارات الحوثية العسكرية المدعو عبدالرب جرفان "ابو طه" في صنعاء، وقد تم تعقبهم حتى وصولهم إلى مأرب.

وتمكنت قوات الجيش الوطني والأجهزة الأمنية بمأرب من إسقاط مخطط حوثي لإسقاط المحافظة من الداخل، ألقت القبض اكثر من ٣٠٠ عنصر قبل أقل من خمسة أيام بعملية نوعية استهدفت ٦ مجموعات، بمافيها أحد المطاعم الذي كان يتواجد فيه أكثر من ٢٤ عنصر.