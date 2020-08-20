شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير طارئ من أمطار فيضانية ستجتاح هذه المحافظات خلال ساعات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية زيادة فرص هطول الامطار على مناطق واسعة من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية وأجزاء من المناطق الساحلية خلال الأيام القادمة.

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وأشار المركز في نشرته الصادرة اليوم الأربعاء، هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد أحياناً خلال فترتي الظهيرة والمساء على أجزاء من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية من محافظة صعدة شمالاً وحتى محافظات تعز ولحج جنوباً خصوصاً مرتفعات محافظات (إب، الضالع، المحويت، ذمار و ريمة ).

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ولفت المركز الى احتمال امتداد الأمطار شرقاً إلى أجزاء من الهضاب الداخلية حتى غرب هضبة حضرموت، فيما قد تشهد أجزاء من السواحل الجنوبية والغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها أمطار متفاوتة الشدة خلال فترة المساء والصباح الباكر.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار من التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية وأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية ومن التدني في مدى الرؤية الافقية نتيجة للضباب أو السحب المنخفضة خاصة في الطرقات والمنعطفات الجبلية.

ونبه ربابنة السفن بكافة أنواعها والصيادين ومرتادي البحر من الرياح الشديدة واضطراب البحر في مياهنا الإقليمية شرق خليج عدن وما جاورها وحول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية للبلاد.