شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالوثائق .. فضيحة جديدة لرئيس هيئة الأركان العامة في مارب وهذه تفاصيلها ( وثيقة ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بينما يتم تحشيد أبناء القبائل في مأرب إلى الجبهات وتشييع العشرات منهم يوميا،تواصل القيادات العسكرية، إرسال أبناءها للدراسة في الخارج.

.

لمتابعتنا على تيليجرام

https://t.me/yemen2saed

Advertisements

بحسب وثيقة صادرة عن هيئة الأركان العامة وتحمل رسالة من رئيس الهيئة صغير بن عزيز إلى القائد العام لقوات البحرين خليفة بن حمد ال خليفة، طلب بن عزيز تأهيل نجله فارس وفهد محمد ناجي الشايف، في كلية القيادة والأركان العامة.

ويطلب بن عزيز بحسب وثيقة أخرى، مرسلة منه إلى الملحق العسكري في السفارة اليمنية في المنامة ، إدراج نجله، ونجل الشيخ محمد الشايف، في منح من خارج الحصة المقررة لليمن.

وأثارت هذه الوثائق سخط الناشطين الذين عبروا عن استياءهم من تصرفات الشرعية، والمحسوبية التي تنخرها، واستغلال القيادات مناصبها، للإثراء الخاص،بينما يتم الزج بأبناء القبائل في الجبهات