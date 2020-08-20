شكرا لبحثكم عن خبر قرار إيقاف وتعليق التعامل مع 26 شركة صرافة في اليمن .. الأسماء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اصدرت جمعية الصرافي الثلاثاء قرار مفاجئ وتم التعميم الى منشآت وشركات الصرافة ومالكي شبكات التحويل المالية المحلية بشأن متابعة الإجراءات واستكمال ضبط المخالفين . قال البيان انه وبعد اللقاء التشاوري وبناء على ما سبق اتخاذه من قرارا بتعليق كافة التعاملات المصرفية مع كافة شركات ومؤسسات القطاع المصرفي التي تأكد وقوعها في عمليات مضاربة بالعملة وهم التالية أسماؤهم:

1- موسى بلغيث 2- توب توب 3-عبدالله محمد البحري 4- البركة للصرافة 5- لمح البصر 6- عمان للصرافه 7- اسامه فوركس للصرافه 8- التاجر الصراف كمال الشرماني 9- التاجر الصراف القرشي 10- الصراف محمد منصور سهيل 11- الوليد للصرافه 12- إبراهيم علي ثابت 13- الحاشدي للصرافه والاستيراد والتجاره 14- الحجاجي كاش للصرافه Advertisements 15- انور العصواني 16- يوسف العصواني 17- بن زايد للصرافه 18- الحيدري للصرافه 19 – شركه الاوزري للصرافه 20- رياض المجاهد 21-ا حمد سند للصرافه 22- علا جعوان للصرافه 23- محمد مطهر للصرافه 24- نبيل حيدر للتجاره باب السلام 25- الدينار اكسبرس للصرافه مارب 26- شهاره للحوالات واكدت جمعية الصرافين على ضرورة الالتزام بالتعميم لدى كافة مؤسسات وشركات الصرافة وشبكات التحويل والعمل بمقتضاه ومايتضمنه .. وحملت الجمعية المسؤولية الكاملة من يثبت بحقة مخالفة ما ذكر او يتعامل معهم بصورة مباشرة وغير مباشرة او تداول بالباطن محذرة انه سيتم تعليق كافة التعاملات المصرفية معه وسيتم اضافته الى قائمة من تم توقيفهم وإحالته الى جهات الاختصاص وفق أنظمة البنك المركزي . صادر عن: الهيئة الإدارية لجمعية صرافي عدن صبحي باغفار المتحدث الرسمي لجمعية صرافي عدن

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