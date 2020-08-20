شكرا لبحثكم عن خبر ليس المشاط .. من هو الحاكم الفعلي لصنعاء الذي أتخذ قرارات جديدة تجاه الشرطة؟ والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة -

هذه المرة القرارات ليست من المشاط وإنما صادرة عن الحاكم الفعلي للعاصمة اليمنية صنعاء، والمعين وزيرا للداخلية بحكومة المليشيا غير المعترف بها، عبد الكريم الحوثي، الثلاثاء، بالبدء بازاحة مدراء مراكز الشرطة بتهمة التواطؤ مع المؤجرين ضد المستأجرين.

و وفقا لوكالة ” سبأ ” بنسختها الحوثية، فقد وجه الحوثي، بمحاسبة مدراء مراكز الشرطة المتواطئين مع ملاك العقارات الذين يسعون لرفع الإيجارات والتعسف بالمستأجرين.



وكان الحوثي، أعلن في وقت سابق، عن استكمال عملية دمج مليشياته والتي أسماها اللجان الشعبية في وزارة الداخلية تمهيدا لإقصاء القوات الامنية المؤهلة وإحلال الاتباع الذين تم دمجهم بدلا عن السابقين.