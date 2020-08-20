شكرا لبحثكم عن خبر استئناف العمل في مكاتب مصلحة الجوازات بالمحافظات المحررة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال المهندس احمد الميسري ،اليوم ، رئاسة مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بإستئناف العمل في جميع الإدارات والفروع التابعة لها في عموم المحافظات المحررة وذلك بحسب عرض رئاسة المصلحة.

وجاءت توجيهات وزير الداخلية الميسري لمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بإعادة فتح الفروع وإعادة العمل بها عقب تعليق العمل لفترة سابقة وذلك ضمن خطوات وزارة الداخلية للحد من التجمعات ودعم العزل المنزلي لمواجهة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

و بحسب التوجيهات ،فان العمل سيبدأ غداً الاثنين 17 أغسطس الجاري مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تنظم العمل وعدم الازدحام وذلك من خلال اتخاذ آليات تنظم ذلك والتنسيق مع الجهات الصحية بالمحافظات للتعاون بالوسائل الصحية والوقائية الممكنة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والموظفين والعاملين وتقديم الخدمة للمواطنين دون إي معاناة وبكل يسر وسهولة، حسب وكالة سبأ.

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