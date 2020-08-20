شكرا لبحثكم عن خبر البركاني يكشف عن أولوية مجلس البرلمان في المرحلة الراهنة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة -

قال رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، إن أولوية البرلمان في المرحلة الراهنة هي دعم جهود إرساء السلام في اليمن والتي تقودها الأمم المتحدة ممثلة بمبعوثها الخاص.

وأشار خلال مشاركته اليوم الأربعاء، في الاجتماع الافتراضي للمؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات والذي ينعقد على مدى يومين من الفترة 19 – 20 أغسطس الجاري، إلى أن البرلمان ورغم الصعوبات التي لا يزال يواجهها، فإنه يقوم بدوره الرقابي على أداء ونهج الحكومة والعمل الإداري لمؤسسات الدولة اليمنية بشكل عام.

Advertisements

وبحسب وكالة سبأ، فقد أكد البركاني، أن قيادة البرلمان كان لها دور مهم في مساعي تنفيذ اتفاق الرياض الذي كلل بتاريخ 29 يوليو باتفاق الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.



وأشار إلى أن مجلس النواب لعب دورا مهما في محاولة معالجة التوترات والحروب الداخلية وخاصة بما يسمى بالحروب الستة في صعدة بين الحكومة والمتمردين الحوثيين ما بين عامي 2004 و 2010.

ولفت إلى أن مجلس النواب لا يزال يتحمل اليوم دورا محوريا في استعادة الدولة، بعد الانقلاب الحوثي على الشرعية ومحاولة تعطيل المؤسسة التشريعية.

وقال: لقد أعاد مجلس النواب التئامه، بعد تعطيل استمر لأربعة سنوات، وعقد جلسته الأولى في مدينة سيئون اليمنية في شهر أبريل من العام الماضي 2019 ونجح في انتخاب رئاسة جديدة واستأنف ممارسة مهامه رغم الظروف والتحديات الجسام.