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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يبعث برقية تهنئة للرئيس هادي بمناسبة العام الهجري الجديد 1442 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
بعث محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، برقية تهنئة للرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، بمناسبة العام الهجري الجديد 1442ه.
جاء فيها: «يسعدني ويشرفني أن أبعث لفخامتكم بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أبناء محافظة حضرموت، أسمى آيات التهاني القلبية وأطيب التمنيات والدعوات الصادقة بمناسبة العام الهجري الجديد 1442ه، أعاده الله على فخامتكم وعلى شعبنا والأمة العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات، وأن يعمّ السلام ربوع الوطن، وتحظى بلادنا بالخير والتقدّم والإزدهار».
وأرسل محافظ حضرموت برقية تهنئة مماثلة، للدكتور معين عبدالملك سعيد رئيس مجلس الوزراء، هنأه فيها بالعام الهجري الجديد.
كما هنأ المحافظ البحسني، أبناء حضرموت في الداخل والخارج، وأعضاء السلطات المحلية والمكاتب التنفيذية في عموم مديريات المحافظة، وأبطال قواتنا العسكرية والأمنية المرابطين في كل مواقع الشرف حفاظاً على أمن المحافظة، بمناسبة العام الهجري الجديد 1442هـ، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ حضرموت الغالية أمنها وإستقرارها.
وبهذه المناسبة الجليلة والذكرى الدينية العطرة التي نستلهم منها كل المعاني السامية والدروس والعبر، توجه المحافظ إلى المولى عز وجل بأن يُعيدها على على أبناء المحافظة بموفور الصحة والعافية، وأن يزيل الأمراض والأسقام، ويجعله عام خير على الجميع"
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