محافظ حضرموت يتسلم درع شكر وعرفان من الهيئة الإدارية لنادي الطلاب الحضارم بالسودان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 تسلّم محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، درع شكر وعرفان من الهيئة الإدارية لنادي الطلاب الحضارم بالسودان، نظير جهوده في خدمة أبنائه الطلاب الحضارم العالقين في الخارج، ودعم إجراءات عودة العالقين الحضارم في جمهورية السودان إلى محافظة حضرموت واستخراج التصاريح الرسمية لهم.

Advertisements وعبر رئيس النادي معاذ عبدالقادر التميمي عن شكره وإمتنانه لجهود المحافظ في دعم الطلاب الحضارم في السودان الشقيق، مؤكداً ان تكريم المحافظ يأتي تعبيراً عن وفاء الطلاب لهذه المواقف. جرى تكريم المحافظ بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم أحمد الخنبشي، ووزير التعليم العالي الدكتور حسين باسلامة.

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