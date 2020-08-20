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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ حضرموت يتسلم درع شكر وعرفان من الهيئة الإدارية لنادي الطلاب الحضارم بالسودان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
تسلّم محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، درع شكر وعرفان من الهيئة الإدارية لنادي الطلاب الحضارم بالسودان، نظير جهوده في خدمة أبنائه الطلاب الحضارم العالقين في الخارج، ودعم إجراءات عودة العالقين الحضارم في جمهورية السودان إلى محافظة حضرموت واستخراج التصاريح الرسمية لهم.
وعبر رئيس النادي معاذ عبدالقادر التميمي عن شكره وإمتنانه لجهود المحافظ في دعم الطلاب الحضارم في السودان الشقيق، مؤكداً ان تكريم المحافظ يأتي تعبيراً عن وفاء الطلاب لهذه المواقف.
جرى تكريم المحافظ بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم أحمد الخنبشي، ووزير التعليم العالي الدكتور حسين باسلامة.
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