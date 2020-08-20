المشتركة تحسم اشتباكات جديدة في قطاع كيلو 16 شرق الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 أغسطس 2020

الحديدة - الخليج 365

حسمت القوات المشتركة اشتباكات جديدة في قطاع كيلو 16 شرق مدينة الحديدة، جراء خروقات مليشيات الحوثي.

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وقال مصدر عسكري، إن القوات المشتركة حسمت اشتباكات اندلعت بينها وبين المليشيات الحوثية التي حاولت انتشال جثث عناصرها الذين لقيوا مصرعهم في اشتباكات سابقة إثر محاولة استحداث تحصينات عسكرية لها في قطاع كيلو 16.

وأكد المصدر أن القوات المشتركة تمكنت من دحر العناصر الحوثية وضاعفت من خسائرها البشرية والمادية.

وتتوالى الضربات الموجعة التي تتلقاها المليشيات الحوثية على أيدي القوات المشتركة في مختلف جبهات القتال جراء خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية.