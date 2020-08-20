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إيران تُعلن استيلائها على سفينة إماراتية

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عدن - ياسمين التهامي -  

كشفت إيران، عن استيلائها على سفينة إماراتية واحتجاز طاقمها، يوم الاثنين الماضي.

 

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وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان له، إن " خفر السواحل الإيراني احتجز الاثنين الماضي سفينة إماراتية واعتقل كل أفراد طاقمها " .

 

وزعمت أن الإجراء تم بسبب دخول السفينة للمياه الإيرانية بشكل غير قانوني، مشيرة إلى أنها الآن في طور متابعة المراحل القانونية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على يمن تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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