شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تُعلن استيلائها على سفينة إماراتية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

كشفت إيران، عن استيلائها على سفينة إماراتية واحتجاز طاقمها، يوم الاثنين الماضي.

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وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان له، إن " خفر السواحل الإيراني احتجز الاثنين الماضي سفينة إماراتية واعتقل كل أفراد طاقمها " .

وزعمت أن الإجراء تم بسبب دخول السفينة للمياه الإيرانية بشكل غير قانوني، مشيرة إلى أنها الآن في طور متابعة المراحل القانونية.