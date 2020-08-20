شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تُعلن استيلائها على سفينة إماراتية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
كشفت إيران، عن استيلائها على سفينة إماراتية واحتجاز طاقمها، يوم الاثنين الماضي.
وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان له، إن " خفر السواحل الإيراني احتجز الاثنين الماضي سفينة إماراتية واعتقل كل أفراد طاقمها " .
وزعمت أن الإجراء تم بسبب دخول السفينة للمياه الإيرانية بشكل غير قانوني، مشيرة إلى أنها الآن في طور متابعة المراحل القانونية.
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