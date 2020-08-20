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عدن - ياسمين التهامي - تحذير أممي من إغلاق المستشفيات والمدارس التعليمية في اليمن .. لهذة الاسباب !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، ليز غراندي، من أن نقص التمويل بدأ يتسبب بإغلاق أو تقليص برامج المنظمة الأممية في البلد الغارق بالحرب، ما يهدد ملايين السكان بالموت. وقالت غراندي في بيان ان تأثرت نصف برامج الأمم المتحدة الرئيسة في اليمن جراء نقص التمويل، مشيرة إلى إغلاق 12 من برامج الأمم المتحدة الرئيسة من أصل38، بينما يواجه 20 برنامجاً آخر المصير ذاته. واضافت غراندي، إذا لم يتوفر التمويل بصورة عاجلة"خلال الأسابيع المقبلة، سيتم قطع 50 % من خدمات المياه والصرف الصحي، وستتوقف الأدوية والمستلزمات الضرورية عن 189 مستشفى. وبينت المسءولة الاممية، انه من المحتمل أن موت آلاف الأطفال ممن يعانون من سوء التغذية والمرض، كما أنّه من المحتمل أن يتم إغلاق 70 % على الأقل من المدارس. وأضافت: ليس أمامنا خيار، فعلينا التزام أخلاقي بتحذير العالم من أن ملايين اليمنيين سوف يعانون وقد يموتون لأننا لا نملك التمويل الذي نحتاجه للاستمرار.

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