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عدن - ياسمين التهامي - صحيفة تكشف هوية داعم الإمارات في المفاوضات السرية لبيع مقاتلات "إف 35"

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جديد اب برس

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صحيفة "سي إن إن" الأمريكية، نقلا عن مصادر في وزارة الخارجية الأمريكية، عن الداعم الحقيقي للإمارات في تنفيذ صفقة بيع مقاتلات "إف 35" المتطورة. وبحسب الصحيفة، فقد أشارت مصادر في وزارة الخارجية الأمريكية وأعضاء في الكونغرس، إلى أن مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الذي يقف وراح الدفع لتنفيذ الصفقة مع الإمارات حول بيع مقاتلات "إف 35". قوات الجيش الإيراني تسير في موكب بمناسبة الاحتفال بيوم الجيش الوطني أمام ضريح المؤسس الثوري الراحل آية الله الخميني، خارج طهران، إيران، اليوم الأربعاء 18 أبريل/نيسان 2018. © AP PHOTO / EBRAHIM NOROOZI إيران تزيح الستار عن إنجاز عسكري كبير "لأول مرة" وكان جاريد كوشنر، الذي يشغل منصب مستشار الرئيس الأمريكي، قد اعتبر في وقت سابق، أن اتفاق تطبيع العلاقات بين تل أبيب وأبوظبي بـ"الخطوة التاريخية"، مضيفا: "أعتقد أن لدينا دولا أخرى مهتمة جداً بالمضي قدماً"، في إشارة إلى العلاقات الدبلوماسية مع "إسرائيل". ونوهت الصحيفة إلى أن مسؤول الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي، ميغول كوريا، يقود محادثات الإدارة الأمريكية مع الإمارات حول الصفقة. وأشارت المصادر إلى أن "السرية حول تفاصيل هذه المحادثات قد أثار قلقا وارتباكا داخل حكومة البلاد"، خصوصا أن مجلس الأمن القومي لم يعلق على هذه التقارير. وكان كوشنر، الذي ورد أنه لعب دورًا في التوسط في الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي، قد قال في وقت سابق إن "الأجيال الأكبر سنا ما زالت عالقة في صراعات الماضي، وعلى الرغم من الجهود الأخيرة التي بذلتها البلاد نحو التحديث". وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد، الخميس الماضي، بأن الإمارات مهتمة بشراء مقاتلات "إف-35" الأمريكية الحديثة ومستعدة لدفع "مبالغ ضخمة" مقابلها. وقال ترامب للصحفيين: "الإمارات أعربت عن رغبتها في شراء طائرات أف-35 ونحن ننظر في ذلك". وأفادت تقارير بأن عمليات شراء الأسلحة هذه ستكون جزءًا من صفقة السلام بين الإمارات وإسرائيل، لكن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أصدر بيانًا تفصيليا استثنائيا ليفند هذه الادعاءات، بحسب تقرير لصحيفة "جيروزاليم بوست".