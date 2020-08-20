شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بالأعمال الإماراتي إثر حادث مقتل صيادين ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بالأعمال الإماراتي إثر حادث مقتل صيادين !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements عت وزارة الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال الإماراتي في طهران إثر إطلاق نار من قبل خفر السواحل الإماراتي على 5 لنشات إيرانية وتوقيف أحدها في الخليج، والذي أدى إلى مصرع وفاة صيادين اثنين. وأفادت وكالة "مهر للأنباء" أن الخارجية الإيرانية استدعت القائم بالأعمال الإماراتي إثر حادثة مقتل صيادين إيرانيين بإطلاق نار من خفر السواحل الإماراتي. وأكد المسؤول في الخارجية الإيرانية ضرورة الافراج عن المعتقلين ولنش الصيد وتسليم جثماني الصيادين، مطالبا بالتعويض عن الأضرار الحاصلة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلا. وخلال الاستدعاء، أعرب القائم بالأعمال الإماراتي عن الاسف لوقوع الحادث، وأكد بأنه سينقل موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية لعاصمة بلاده سريعا. وفي أقل من 24 ساعة عقد اللقاء الثاني بين القائم بالأعمال الإماراتي ومدير الشؤون القانونية الدولية في وزارة الخارجية لمتابعة النتائج. وإثر هذه الإجراءات في طهران وكذلك متابعات السفارة الإيرانية، وجهت حكومة الإمارات يوم أمس مذكرة رسمية اعربت فيها عن اسفها العميق لوقوع الحادث المذكور وأعلنت استعدادها للتعويض عن كل الأضرار الناجمة. وفي ضوء التنسيق بين خفر السواحل في البلدين تم الافراج عن اللنش وملاحية المحتجزين وتجري الآن المراحل القانونية لتسليم الجثمانين على وجه السرعة. وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية بأنها ترى لزاما أن تعلن لجميع الأطراف في الخليج بأنها لن تتحمل أي تعرض لمصالحها ورعاياها في الخليج وستتخذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لحماية زوارقها ورعاياها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بالأعمال الإماراتي إثر حادث مقتل صيادين ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.