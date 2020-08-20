شكرا لبحثكم عن خبر شرطة مأرب تكشف حقيقة التعميم الأمني المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
نفت إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي بشرطة محافظة مأرب، اليوم الأربعاء، صدور أي تعلميات أو بيان عن شرطة المحافظة.
وأشارت في بيان لها إلى أن ما تم تداوله وتناقله في مواقع التواصل الاجتماعي بالأمس على أنه تعميم أمني صادر عن أمن مأرب غير صحيح وعاري عن الصحة.
ودعت وسائل الإعلام والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري المصداقية وعدم الإنجرار وراء الشائعات الصادرة من مطابخ العدو.
وأضافت أن كل ما يصدر عن الأمن ينشر على صفحة الإدارة العامة لشرطة مأرب على مواقع التواصل الاجتماعي كونه الممثل الوحيد لها، بالإضافة الى موقع وزارة الداخلية وما دون ذلك فهو لا يمثل أمن مأرب.
وأكدت إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي، أن الوضع الأمني في مأرب مستقر والمحافظة تنعم بالأمن والسكينة العامة والنهضة التنموية والاقتصادية والاقبال الكثيف لرؤوس الأموال.
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