شكرا لبحثكم عن خبر قرار بتعيين عدد من الشخصيات البارزة في ثلاث محافظات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أقر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، تعيين عددا من القضاة في المحاكم والنيابات في محافظات المهرة وتعز والحديدة.

جاء ذلك خلال اجتماعه الدوري الذي عقد اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور علي ناصر سالم(وفق وكالة سبأ).





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وشملت القرارات، تعيين القاضي سالم سعد أحمد المقدم رئيساً لمحكمة استئناف المهرة، والقاضي العزي علي أحمد بعكر رئيساً لمحكمة استئناف الحديدة، والقاضي أحمد عبده دهني رئيساً لنيابة استئناف محافظة الحديدة، والقاضي فؤاد أحمد علي محمد حسن رئيساً لمحكمة الأموال العامة الابتدائية بمحافظة تعز.

كما ناقش المجلس عدد من القضايا المدرجة في جدول أعماله منها إعداد موازنة السلطة القضائية لعام 2021م ومتطلباتها المالية، وشكّل لجنة لإعداد الموازنة على أن تقدم للمجلس في اجتماعه القادم.

وأكد المجلس، أن الفترة القادمة ستشهد إيلاء اهتمام خاص بمنتسبي السلطة القضائية وصرف مستحقاتهم وتحسين حياتهم المعيشية وتأهيلهم بما يواكب تطوير عملهم القضائي والقانوني.