شكرا لبحثكم عن خبر وصول طائرة شحن إلى مطار صنعاء.. شاهد ماذا تحمل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وصلت إلى مطار صنعاء الدولي، اليوم الأربعاء، طائرة شحن، تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي. وقالت وكالة سبأ بنسختها الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إن الطائرة تحمل على متنها 14 طنا من المستلزمات الطبية والصحية. Advertisements وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة فيروس كورونا في البلاد، التي تعاني انهيارا كبيرا في القطاع الصحي.

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