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انشقاق قائد عسكري ميداني في مأرب وانضمامه للحوثيين

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يزيد بن سلمان - شبوة -  

أعلنت جماعة الحوثيين انشقاق قائد عسكري ميداني من القوات الحكومية في محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن).

وقالت وسائل إعلام تابعة للجماعة، إن حسين مبخوت الثابتي، قائد ميداني في جبهة العبدية بمأرب، أعلن عن انشقاقه عن القوات الحكومية والانضمام إلى قوات الحوثيين.

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وأشارت إلى أن الثابتي قام بتسليم موقعه العسكري بكامل عتاده العسكري لمشرف الحوثيين في منطقة الحجلة بمديرية العبدية أبو مرسل الثابتي.
 

ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من القوات الحكومية على هذا الإعلان.

وتشهد جبهات مأرب تصعيداً عسكرياً مستمراً منذ نحو خمسة أشهر حيث يكثف الحوثيين هجماتهم على مأرب بهدف السيطرة على المحافظة النفطية. 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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