شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالفيديو لحظة إنقاذ مغترب يمني من الغرق في شواطئ إحدى المدن الأمريكية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت فرق الإنقاذ في ولاية إنديانا الأمريكية من إنقاذ مغترب يمني بعد غرقه في شواطئ ولاية انديانا الأمريكية.

وقالت المصادر إن خمسة شباب يمنيين غرقوا بعد انقلاب قارب كانوا يستقلونه في عمق البحر.

وذكرت أن شرطة ولاية إنديانا عثرت على الشاب يوسف الخلاقي ويبلغ من العمر 18 عاما و شاب آخر يبلغ من العمر 15 عاما وتم نقلهما الى المستشفى فيما ما يزال الثلاثة الاخرين مفقودين حتى الان.

وبحسب المصادر، فإن شرطة مدينة بورتاغ بولاية إنديانا، أفادت بأن الشاب اليمني محمد الصلاحي لا يزال مفقود، و ستتم استمرارية عمليات البحث عنه مع شروق الشمس.

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كما أعلنت فرق الإنقاذ عن توقف عمليات البحث بسبب ارتفاع الامواج واضطراب حركة البحر على أن يتم استئنافها غدا.

ولم يصدر بعد أي تعليق من السفارة اليمنية في واشنطن حول الأمر.