شكرا لبحثكم عن خبر مجلس الأمن الدولي يوجه دعوة عاجلة لمليشيا الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه مجلس الأمن الدولي، دعوة عاجلة لمليشيا الحوثي الانقلابية، الثلاثاء، إلى "اتخاذ إجراءات ملموسة دون مزيد من التأخير لتسهيل الوصول غير المشروط لخبراء الأمم المتحدة إلى الناقلة".

واعرب المجلس عن قلقله العميق بشأن المخاطر المتزايدة، لناقلة النفط صافر، قبالة سواحل اليمن.

جاء ذلك في تصريح لرئيس مجلس الأمن الدولي السفير الإندونيسي ديان تريانسياه دجاني، الذي تتولي بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس للشهر الجاري.

وقال دجاني، عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة للمجلس حول اليمن: "كرر أعضاء المجلس الإعراب عن القلق الشديد إزاء المخاطرة المتزايدة التي تشكلها الناقلة صافر".

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والإثنين، قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، ان "المناقشات جارية مع جماعة أنصار الله (الحوثي) بشأن وصول الفريق الأممي إلى الناقلة".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد حذر في وقت سابق من أن تسرب النفط من ناقلة "صافر" سيضر بشدة بالنظم البيئية للبحر الأحمر، حسب بيان صادر عن الناطق باسمه، استيفان دوجريك.

ويهدد خزان ناقلة "صافر"، الذي يحوي 150 ألف طن من النفط، بكارثة إنسانية وبيئية على البحر الأحمر، حال حدوث أي تسرب منه، وهو ما جعل جهات دولية فاعلة تطالب بشكل متكرر بضرورة حل أزمة الخزان.

ولم تتم صيانة الناقلة القديمة منذ العام 2015 تقريبا، وقد تتسبب في حدوث تسرب نفطي كبير أو انفجار أو حريق قد يكون له عواقب بيئية وإنسانية وخيمة على اليمن والمنطقة، وفقا للبيان.

وكانت جماعة الحوثي، المسيطرة على الحُديدة، تشترط بيع نفط خزان الناقلة لصالحها، وهو ما ترفضه الحكومة، ما جعل الأزمة تستمر سنوات.