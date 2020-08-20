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وزير الخارجية اليمني يتحدث عن خطوة تجري في الاتجاه الصحيح لاتفاق الرياض

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يزيد بن سلمان - شبوة - قال وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي: إنّ آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، تُعدّ خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح.

وأكد الوزير الحضرمي، خلال لقائه اليوم في مدينة الرياض بالسفير الروسي لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين، حرص حكومة بلاده على تنفيذ جميع بنود اتفاق الرياض من أجل لملمة الجهود والتصدي للمشروع الحوثي الإيراني في اليمن وكخطوة في اتجاه تحقيق السلام الشامل.

وتطرق الحضرمي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى قضية الخزان النفطي صافر وحذّر من استمرار تلاعب ميليشيا الحوثي الانقلابية بهذه القضية واختطافها وتعريض اليمن ودول المنطقة والملاحة البحرية لخطر داهم، وذلك من خلال وضع اشتراطات غير منطقية لعرقلة عملية تقييم وتفريغ الخزان.

من جانبه أكد السفير الروسي وقوف بلاده إلى جانب اليمن وحكومته الشرعية، وعبر عن أمانيه في أن يحلّ الأمن والاستقرار والسلام في اليمن قريبًا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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