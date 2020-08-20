شكرا لبحثكم عن خبر انهار بيته بالكامل في صنعاء فقدمت له الميليشيا الحوثية ”طربال” ونشطاء يطلقون حملة تبرعات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - انهار بيت أحد المواطنين في العاصمة صنعاء دون وقوع أي ضحايا رغم تواجد الأسرة بأكملها داخله.

وأفادت مصادر محلية في العاصمة صنعاء بانهيار بيت المواطن خالد يحيى مقبل اليناعي أمس الثلاثاء.

وبحسب المصادر فإن الأسرة لم تكن في مكان الامهيار وخرجت بسلامة مشيرة إلى تدمر وتلف جميع أثاث الكمزل جراء الانهيار.

وأكدت المصادر بأن مالك البيت اتصل بأمين العاصمة التابع لميليشيا الحوثي فأرسل له طربال فقط في صورة تعبر عن استهتار الميليشيا الحوثية بالمواطنين في مناطق سيطرتها.

ودعا نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إلى حملة تبرعات للأسرة عبر حساب تم فتحه في بنك الكريمي باسم صاحب البيت المنهار عبر وسم #صاحب_البيت.

وقد بادرت مؤسسات صغيرة ومواطنون إلى التبرع لصاحب البيت في صورة تظهر تكاتف اليمنيين في أوقات الشدائد.

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