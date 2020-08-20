شكرا لبحثكم عن خبر مليشيات الحوثي تغير اسم شارع من ”الشيخ زايد” إلى ”فلسطين...وناشطون يصفون ذلك بالضحك على أتباعهم والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر يوم الثلاثاء القائم بأعمال محافظ محافظة الحديدة في حكومة مليشيات الحوثيين محمد عياش قحيم قرارا بتغيير اسم شارع الشيخ زايد الى شارع فلسطين.

وأثارت خطوة الحوثيين تلك ردود أفعال واسعة حيث ايد كثير من الناشطين تلك الخطوة .

حيث بارك كثير من الناشطين قرار الحوثيين في الحديدة الذي قضى بتغيير اسم شارع منسوب للشيخ زايد مؤسس الإمارات وتحويله الى إسم فلسطين احتجاجا على عملية التطبيع مع اسرائيل.

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وقال الصحفي انيس منصور في تغريدة له على حسابه في تويتر : " أن القرار الذي اصدره الحوثيون في الحديدة بتغيير إسم شارع زايد الى شارع فلسطين خطوة مباركة وتحسب لما اسماها سلطة الأمر الواقع".

ودعا منصور الى تغيير كل شيء له صلة بالإمارات في اليمن وتحويل المسميات الى مسميات فلسطينية كموقف ورفض لمسارات التطبيع مع العدو الإسرائيلي.

وسخر ناشطون آخرون من قرار مليشيات الحوثي بتغيير اسم الشارع مؤكدين أن المليشيات الحوثية تلجأ للضحك على اتباعها بادعائها الاهتمام بفلسطين والقضية الفلسطينية مؤكدين أن تعامل المليشيات الحوثية مع اليمنيين في المعتقلات فاق مايقوم به الإسرائيلين حسب وصفهم.

وكانت السلطات الإماراتية دخلت في مرحلة تطبيع جديدة ومكشوفة مع العدو الاسرائيلي ، ، فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، أن حكومته تعمل على تسيير رحلات طيران بين أبوظبي ودبي وإسرائيل .