شكرا لبحثكم عن خبر مليشيات الحوثي تعترف بمقل عدد كبير من مسلّحيها خلال الأيام القليلة الماضية (تفاصيل) والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلنت مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، تشييع جنازات 115 قتيلًا من مسلحيها خلال الأيام الستة الماضية في عدة محافظات باليمن.

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جاء ذلك وفق ما أحصته الأناضول استنادًا إلى عشرات الأخبار التي نشرها الموقع الإلكتروني لفضائية “المسيرة” الناطقة باسم المليشيات الحوثية.

وبحسب وسائل الإعلام الحوثية، فقظ جرى تشييع هؤلاء في عدة مناطق خاضعة لسيطرة المليشيات في محافظات صنعاء وحجة، وعمران، ومحافظتي تعز وإب. ومن بين القتلى الذين تم تشييعهم قيادات ميدانية رفيعة تحمل رتب عميد أو عقيد، وفقاً لزعم المليشيات الحوثية.

يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه قوات الجيش تقدمها في مختلف جبهات الجوف ومأرب والبيضاء ونهم شرقي صنعاء، وسط معارك تتكبد فيها المليشيا الحوثية عشرات القتلى والجرحى في صفوفها بينهم قيادات ميدانية.