التحالف يغير على مواقع للمليشيا في الجوف

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 أغسطس 2020 Advertisements الخليج 365 ـ الجوف شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الخميس، 20/آب/2020، غارات على مواقع حوثية في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بأكثر من غارة مواقع حوثية في مديرية "خب والشعف" بالمحافظة. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي.

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