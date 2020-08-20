شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتلى حوثيون بقصف للتحالف في البيضاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 أغسطس 2020 الخليج 365 ـ البيضاء Advertisements قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الخميس، 20/آب/2020، تجمعات حوثية في محافظة البيضاء وسط اليمن. وقالت مصادر محلية إن تجمعات للمليشيا في مديرية ناطق بالمحافظة تعرضت لقصف جوي عنيف. وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى جراء القصف الجوي الذي تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية.

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