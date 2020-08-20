شكرا لبحثكم عن خبر تشييع جثمان قيادي جنوبي سابق بالشرعية في صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شيع اليوم في صنعاء جثمان العميد فؤاد باسليمان ، وكيل مصلحة خفر السواحل اليمنية السابق ، إلى مثواه الأخير في مقبرة الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر عقب الصلاة عليه في جامع التوحيد بصنعاء .

وشارك في تشييع العميد باسليمان عدد من الشخصيات العسكرية والأمنية وأصدقاء ومحبي الفقيد الذين عبروا عن تعازيهم بفقدان أحد القيادات العسكرية والأمنية البارزة الذين خدموا الوطن وكان لهم بصمات واضحة في مصلحة قوات خفر السواحل اليمنية سواء في جنوب الوطن وشماله.

ويعد باسليمان من القيادات المؤسسة لمصلحة خفر السواحل في عدن ، قبل أن يتم نقله إلى العاصمة صنعاء وتعينه كوكيل للمصلحة على مستوى البلد تقديرا للجهود والكفاءة التي كان يتمتع بها الفقيد في مسيرته العملية.

وبعث رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية اللواء الركن/ خالد القملي، برقية تعزية ومواساة، إلى نجل الفقيد باسليمان، عزاه فيها بوفاة والده العميد الوكيل السابق لمصلحة خفر السواحل، وأحد مؤسسي المصلحة.