شكرا لبحثكم عن خبر إتلاف ”جنابي” يمنية بمطار القاهرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الاربعاء، صور تفيد بأن الأمن المصري بمطار القاهرة قام بإتلاف مجموعة من الجنابي خلال اليومين الماضيين كانت لمسافرين قادمين من اليمن.

واعتبروا أن الجنبية زي شعبي يمني، يلبس داخل البلد، ولايوجد داعي للبسها في مصر أو أي دولة أخرى خاصة وان القانون المصري يجرم على المواطنين حمل السلاح الأبيض.

ولم يشر النشطاء، إلى أن تلك الجنابي كانت للاستخدام الشخصي، أم للمتاجرة بها في القاهرة، وهل هي من النوع العادي أم غالية الثمن.

و لم تعلق السفارة اليمنية حول هذا الموضوع حتى الآن، كما لم يتسن لنا معرفة ما إذا كان هناك إجراءات جديدة وقانون يمنع ذلك أم لا.

جدير بالذكر أنه سبق وأن دخل مسافرون كثيرون ومعهم السلاح التقليدي الشخصي (الجنبية) ضمن متعلقاتهم في الشحن ولم يعترضهم أحد.

ويعتبر حمل السلاح الأبيض واستخدامه مخالفة قانونية وجريمة يعاقب عليها القانون المصري.