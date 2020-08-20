شكرا لبحثكم عن خبر مسلحون يقتحمون منزل صحفي في محافظة إب والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - إقتحمت مجموعة مسلحة منزل صحافي في محافظة إب وسط البلاد. وقال الصحافي محمد سعيد المحيب في منشور على حائطه بالفيسبوك في هذه الاثناء يتم أقتحام ودخول بيتي بالقوة من قبل متهبش وأولاده .

وناشد الصحفي محافظ المحافظه ومدير أمن المحافظه ومدير أمن المشنه بضبطهم قبل حدوث مالم يحمد عقباه حسب منشورة .

وتعاني المناطق التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي من انفلات امني كبير وغياب للنظام والقانون وانتهاكات متكررة للصحفيين .

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