شكرا لبحثكم عن خبر مراسل ”المسيرة” الحوثية الذي قال ”شردو شردو” يلقى مصرعه في مارب والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر ميدانية، اليوم الاربعاء، بان مراسل قناة "المسيرة" الناطقة باسم مليشيا الحوثي الذي قال "شردو شردو" لقى مصرعه في إحدى جبهات مارب، على أيدي قوات الجيش اليمني ورجال القبائل.

وذكرت المصادر لـ " المشهد اليمني "، أن مراسل قناة المسيرة الحوثية والناطقة باسم المليشيا، المدعو أصيل فؤاد الشرعي، لقي مصرعه في جبهة قانية- ماهلية على حدود محافظتي البيضاء ومارب، على أيدي أبطال الجيش وقبائل مراد.

ونوهت المصادر بأن أصيل لقي مصرعه من ضمن عشرات القتلى بصفوف المليشيا الحوثية في معارك أمس، التي خسرت الكثير من آلياتها وجنودها.

وتنسب مقولة "شردو شردو " الى الصريع الشرعي، لكنه هذه المرة وجد أمامه أسود لا تشرد.

ولقي أكثر من 72 قتيلا من قيادات المليشيا المدعومة من إيران، مصارعهم خلال أسبوع في مختلف جبهات القتال.

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